Парки Воскресенска проведут экскурсии и мастер-классы с 23 февраля

Парки городского округа Воскресенск подготовили серию экскурсий, игровых программ и мастер-классов с 23 февраля по 1 марта 2026 года. Мероприятия пройдут в усадьбе Кривякино и парке «Москворецкий» для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет организуют познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтана и игровые программы на главной площади. Подростков старше 12 лет приглашают на занятия по рубке шашкой у лабиринта. Для гостей старше 12 лет проведут экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи.

Также запланированы интерактивные программы 6+: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Изразцовые чудеса», «Древний мир» и другие. Запись на программы и экскурсии ведется по телефону +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и встречи в «ИгроКлубе» с настольными играми. В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка» 0+. В четверг в павильоне организуют мастер-класс и беседу «А знаете ли вы?», а участники программы «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой. Мероприятия могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.