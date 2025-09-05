Парки Воскресенска приглашают на экскурсии и концертные программы

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 8 по 14 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет (6+) будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана и на главной площади, игровые и концертные программы на главной площади для всех желающих.

Попрактиковаться в современном мечевом бое можно будет на шахматной площадке, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы (6+): «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие. На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн: https://clck.ru/3A4XMA

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей.

В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивной программе. Для всех желающих в этот день будет организован выездной читальный зал «Аллея читающих людей»

В четверг состоится мастер-класс, а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут потанцевать на вечере «Ретро-танцы».

