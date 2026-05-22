Парки Подмосковья проведут праздник славянской письменности 24 мая

Праздник «Живое слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры, пройдет 24 мая более чем в 45 парках Подмосковья. Для гостей подготовили мастер-классы по каллиграфии, игровые программы и тематические выставки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральной площадкой в Егорьевске станет парк «200 лет Егорьевску». В 12:00 здесь начнется мастер-класс по каллиграфии, затем откроется фотовыставка «Гуслицкая роспись» и пройдет игровая программа с хороводом.

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске в 15:00 гостей приглашают на хоровод и мастер-класс по каллиграфии «Живое слово». В парке «Вербилки» Талдомского округа в 12:00 состоится хороводная игровая программа, а также творческий мастер-класс «Аз, Буки, Веди», где расскажут об основах каллиграфии.

В щелковском парке «Детский городок» в 11:00 пройдет мастер-класс «Мелодия пера». В городском парке Красногорска в 12:00 организуют краеведческую прогулку. Мероприятия проводятся при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «Мособлпарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.