Парки Подмосковья приглашают жителей региона на фестивали и спортивные мероприятия

В эти выходные, 31 мая и 1 июня, в парках Московской области пройдут фестивали и спортивные мероприятия. Парковые территории стали активным местом притяжения жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В городском парке Солнечногорска в третий раз пройдет арт-фестиваль «Сирень+». В двухдневной программе мероприятия гостей ждут творческие мастерские, инсталляции и необычные угощения. Торжественное открытие праздника состоится 31 мая в 16:00. Вечером посетителей ждут диджэй-сет «Сиреневые ноты», выступления творческих коллективов округа и барабанщиков, а затем выступления экс-солист группы «Премьер-министра» Ивана Орлова, Ильи Kolunov и группы «Фабрика». Завершится первый день неоновым шоу. Второй день фестиваля, 1 июня, порадует гостей квизом «Не сирень», юмористическим баттлом «Смех над Сенежем» и серией мастер-классов.

Ежегодный «КлинЗаБег» состоится 31 мая в парке «Сестрорецкий» Клина. Необходима регистрация на платформе Russia Running. В 8:30 начнется раздача стартовых пакетов для участников, в 9:30 стартует детский забег на 800 метров, корпоративный забег для взрослых в 9:50 на дистанцию 1,6 км. Открытие забега пройдет в 10:20, в 11.15 — старт основных дистанций на 7, 14 и 21,1 км. Участников ждет награждение.

Парк им. Олега Степанова в Серпухове 31 мая приглашает на спортивный фестиваль «Единоборства объединяют». С 11:00 начнется разминка, мастер-класс по самбо и другие активности на парковых площадках. Программа продолжится в 13:00 фан-встречей с чемпионами единоборств, соревнованиями по дзюдо, муай-тай (тайскому боксу), а также мастер-классами по карате и панкратиону.

В парке «Захарово» Одинцовского г. о. 1 июня пройдет традиционный Пушкинский праздник. Начало в 11:00. В программе концерты, театрализованные представления, творческие мастер-классы, вернисаж и арт-базар. Во время мероприятия будет работать тематическая фотозона, все желающие смогут сыграть в народные игры: гири, молодецкие забавы, гигантскую поленницу, ходули, эстафету с коромыслом и другие.

Мероприятия организованы при поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.