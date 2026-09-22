Парки Королева проведут культурную программу с 21 по 27 сентября

Культурная и развлекательная программа пройдет в городских парках Королева с 21 по 27 сентября. Для жителей и гостей подготовили мастер-классы, творческие занятия, концерты и спортивные соревнования. Возрастное ограничение — 0+.

21 сентября на Центральной городской площади с 14:00 до 15:00 состоится мастер-класс по народному танцу «Танцы народов мира» для участников от шести лет. 23 сентября в павильоне «ПРОзнания» с 16:00 до 17:00 пройдет мастер-класс по архитектуре и дизайну для участников от 10 лет. В этот же день с 18:00 до 19:00 на ротонде Центрального городского парка выступит Королевский духовой оркестр с программой «Осенний вернисаж».

24 сентября на детской площадке в Костино проведут программу «Веселые старты» для детей от шести лет. 25 сентября педагог-психолог Екатерина Шабалина проведет песочный мастер-класс «Я и мои чувства» для детей от четырех лет, а на Арт-веранде состоится занятие студии «Амори про» по современным и бальным танцам.

26 сентября в Костино запланированы мастер-класс школы танцев «Рассвет» и познавательно-игровая программа «Азбука туриста». Неделю завершит концерт «Листья желтые», который пройдет 27 сентября с 18:00 до 19:00.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.