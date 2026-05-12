Парки Коломны и Озер проведут неделю спорта и Булгакова

Тематическая неделя с мастер-классами, спортивными занятиями и литературными встречами пройдет в парках Коломны и Озер с 12 по 17 мая. Программу посвятят Международному дню музеев и 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жителей приглашают провести время на свежем воздухе и принять участие в активностях для детей и взрослых. В озерском парке «Сосновый бор» 12 и 13 мая с 12:30 до 13:30 состоятся разминка и пробежка, 15 мая с 16:00 до 18:00 и 17 мая с 11:00 до 13:00 запланированы дополнительные мероприятия.

В парке Мира в Коломне 13 мая с 10:00 до 11:00 пройдет настольный теннис, 14 мая с 9:30 до 10:30 — открытая тренировка по футболу. 16 мая здесь организуют традиционный забег на 5 километров по размеченной трассе — старты назначены на 9:00 и 10:00. Также мероприятия пройдут 15 мая с 11:00 до 12:30 и 17 мая с 11:00 до 12:30. В сквере имени В. А. Зайцева 15 мая с 12:00 до 16:00 и 17 мая с 12:00 до 14:00 все желающие смогут сыграть в шахматы. В парке «Непецино» встреча состоится 16 мая с 11:00 до 12:00.

Программа выходных будет посвящена Международному дню музеев и юбилею Михаила Булгакова. Гости смогут посетить книжную выставку «Улыбка кота Бегемота», поучаствовать в викторине «Артефакты эпохи» и мастер-классе «Рукописи не горят», а также прослушать мини-лекцию о музейных секретах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

