Парки Каширы проводят творческие мастер-классы для жителей каждую неделю

В парках Каширы каждую неделю проходят мастер-классы, зарядки и культурные мероприятия для всех возрастов в рамках программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городских парках Каширы еженедельно организуют разнообразные мероприятия для жителей и гостей округа. Программа включает утренние зарядки, дыхательную гимнастику по проекту «Активное долголетие», творческие мастер-классы, культурно-просветительские занятия и йогу смеха.

Директор городского парка Олеся Кожадей отметила, что на этой неделе посетителей ждут новые активности для семейного отдыха и общения. Подробное расписание и запись на мастер-классы доступны в телеграм-канале парка t.me/kashirapark. Афишу всех мероприятий округа можно найти в канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Организаторы предупреждают, что возможна отмена мероприятий из-за погодных условий. Возрастное ограничение — 0+. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание наполнению афиши мероприятий и организации досуга. Найти интересные события можно на сайте.

