Парк «Авангард» в Электростали проведет день парков 23 мая

Праздничное мероприятие «День подмосковных парков» пройдет 23 мая в парке «Авангард» в Электростали. С 12:00 до 17:00 для жителей и гостей округа подготовят концерт, мастер-классы и интерактивные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной площадкой станет территория у павильона. В 12:00 здесь начнется концертная программа «Ноты.Лето.Парк», которая создаст летнее настроение. В 13:00 стартует интерактивная программа «Почувствуй себя маэстро».

В 14:00 в павильоне откроется творческая мастерская «Парк ремесел». Гости смогут принять участие в мастер-классах. В 14:30 у павильона пройдет развлекательная программа «Поймай настроение парка» с играми для детей.

С 12:00 до 17:00 на аллее возле павильона будет работать выставка прикладного творчества. Мастера представят авторские изделия. Возрастное ограничение мероприятия — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.