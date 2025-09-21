Ответ шокировал: Дык Фук признался, куда потратит призовые с «Интервидения»

Победитель Международного музыкального конкурса «Интервидение» от Вьетнама Дык Фук рассказал о том, что собирается отправить часть выигрыша на благотворительность в РФ. Певец планирует подыскать фонд для сотрудничества, рассказал артист в эфире шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», сообщает РИА Новости .

Дык Фук сказал, что для него было бы честью записать совместную песню с исполнителями из России. Также он собирается доучить русский язык.

Певец добавил, что хотел бы и сам написать песню на нем. Еще Дык Фук признался, что наиболее часто слушал композиции от Белоруссии, Казахстана и России.

Финальное шоу конкурса «Интервидение» прошло 20 сентября на подмосковном стадионе Live Арена. В нем поучаствовали певцы из 22 государств.

Первое место занял представитель Вьетнама Дын Фук. Россию на конкурсе представлял певец Shaman (Ярослав Дронов). После выхода на сцену, он призвал членов жюри не оценивать свой номер. Артист добавил, что, по законам гостеприимства, не будет претендовать на победу.

