Отпевание и прощание с Пашей Техником состоятся в московском храме

Тело ныне покойного рэпера, блогера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, доставят в московский морг не позднее 8 апреля. Траурные церемонии прощания и отпевания также состоятся в столичном храме, сообщает ТАСС .

О транспортировке тела Техника в Москву не позднее 8 апреля заявил менеджер эпатажного рэпера Марк Флинк (Яровный — настоящая фамилия). По его словам, поклонники творчества Техника смогут проститься с кумиром в столичном храме. В каком именно храме, пока не сообщается.

«Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве. Тело Паши в данный момент находится в Таиланде», — сообщил Флинк.

Точные дата и время прощания с Техником будут известны только после того, как семья покойного рэпера договорится с храмом, в котором хотят провести прощальную церемонию.

Ранее сообщалось, что 40-летний Паша Техник скончался 4 апреля на территории Таиланда. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне употребления запрещенного вещества. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая заявила, что ее экс-супруга подставили, опоив веществами. Похороны рэпера состоятся в Москве.