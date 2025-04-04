Пашу Техника похоронят в Москве

Тело рэпера Паши Техника отправят в Москву для прощания и похорон

Тело рэпера Паши Техника отправят в Москву для прощания и похорон, репатриация состоится в ближайшие дни, пишет Telegram-канал Mash .

Смерть артиста наступила в 01:30 по местному времени в тайской больнице. Рядом с Пашей до последнего момента находились бывшая жена, менеджер и близкие друзья, включая музыканта Луку Сафронова.

Близкие даже организовали доставку из Москвы специального медицинского оборудования, включая питательный зонд, которого не хватало в местной клинике.

Напомним, 40-летний рэпер скончался после тяжелой болезни, вызванной осложнениями на фоне ослабленного иммунитета. Официальная причина смерти — септический шок вследствие бактериальной пневмонии.

Дата и место прощания будут объявлены позже.