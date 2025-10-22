Открытки для пап сделали гости Каширского парка

Активисты Каширского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в честь Дня отца провели мастер-класс для юных посетителей городского парка. Во время мастер-класса участники получили возможность создать уникальные открытки своими руками для своих отцов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы подготовили необходимые материалы и инструменты, включая картон, карандаши и декоративные элементы. Каждый участник проявил фантазию и сделал открытку именно такую, какую пожелал бы подарить своему папе», — рассказал исполняющий обязанности руководителя МГЕР городского округа Кашира Иван Скобеев.

По итогам мастер-класса каждый участник сделал уникальную открытку, которая стала прекрасным подарком, сделанным собственными руками, наполненным теплом и любовью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.