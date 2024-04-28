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Открытие юбилейного года Рериха состоялось в Эрмитажном театре Петербурга

В 2024 году отмечается 150 лет со дня рождения Николая Рериха. В Эрмитажном театре в честь юбилейной даты состоялись торжественное заседание и концерт, сообщает «Петербургский дневник» .

На концерте прозвучали фрагменты из опер и симфонические произведения Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и Равеля. Выступление музыкантов сопровождалось мультимедийными репродукциями картин Рериха.

В октябре текущего года в Главном штабе Эрмитажа состоится открытие выставки «Твердыня пламенная», которая будет посвящена творческим и духовным поискам русского художника. Все желающие смогут увидеть как ранние, так и поздние работы Рериха.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что Рерих для Эрмитажа является великим петербуржцем, а также образцом культуры и воспитания Петербурга.

«Одним из главнейших сюжетов выставки станет Пакт Рериха и его миротворческая деятельность — деятельность по спасению, сохранению культурного наследия. Рерих для нас — диалог культур, и Эрмитаж — место диалога культур», — добавил Пиотровский.

Ранее стало известно, что в Петербурге поддержали проведение 135 культурных событий в 2024 году. Таким образом, музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Северной столице в 20-й раз.