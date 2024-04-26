В Петербурге поддержали проведение 135 культурных событий

Каждый год в Петербурге проходит отбор мероприятий, организовываемых некоммерческими организациями в сфере культуры. В 2024 году было выбрано 135 подобных событий — среди них можно найти как крупные фестивали международного уровня, так и более камерные мероприятия, сообщает газета «Петербургский дневник».