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В Петербурге поддержали проведение 135 культурных событий

Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге в 20-й раз
Культура

Фото - © Unsplash.com

Каждый год в Петербурге проходит отбор мероприятий, организовываемых некоммерческими организациями в сфере культуры. В 2024 году было выбрано 135 подобных событий — среди них можно найти как крупные фестивали международного уровня, так и более камерные мероприятия, сообщает газета «Петербургский дневник».

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что город уделяет особое внимание поддержке негосударственного сектора в сфере культуры.

Он подчеркнул, что большое значение придается поддержке крупных событий, таких как кинофестиваль «Послание к человеку» и фестиваль балета Dance Open.

Одним из ярких примеров музыкальных фестивалей является Stereoleto. В этом году он отмечает свое 20-летие и продолжает радовать петербуржцев и гостей Северной столицы разнообразным музыкальным контентом.