Осенний праздник «Тыква Фест» пройдет в Кузбассе

Это яркое событие состоится в Калтане в субботу, 11 октября, на площади перед Дворцом культуры «Энергетик», и вход будет абсолютно бесплатным для всех желающих.

Организаторы уверяют, что фестиваль будет поистине впечатляющим. Центральным событием станет масштабный конкурс на самую оригинальную тыкву. Претенденты на победу смогут сразиться за внушительный призовой фонд, размер которого в этом году достиг 270 тысяч рублей. Гостей также ждет захватывающая лотерея с возможностью выиграть денежные призы и ценные подарки. Музыкальным украшением праздника станет выступление популярной группы PIZZA.

Кроме того, традиционно для посетителей будет организован фермерский базар с осенними продуктами, ярмарка местных товаров и угощений от лучших поваров. О самых юных участниках праздника тоже позаботились: для детей и взрослых будут проведены разнообразные творческие мастер-классы.