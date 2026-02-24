«Ощущение, что я на пьянке»: Лазарева отменяют за грубое высказывание на шоу

Лазарева требуют отменить за скандальное высказывание в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев вызвал бурю негодования в Сети из-за своего высказывания в адрес ансамбля «Толока», выступившего в первом выпуске нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Участники ансамбля исполнили на сцене традиционную белгородскую песню, сорвали овации зрителей, но растопить сердца жюри не смогли — к концу выступления встали только 79 экспертов из 100.

Некоторым членам жюри не понравилось, как были одеты участники коллектива — они вышли на сцену в повседневной одежде. Кому-то не хватило звучания. Среди тех, кто жестко прошелся по артистам, был Лазарев.

«Фух, я устал. Я все время говорил: „Я не понимаю, они стебутся?“ Я все не понимаю в этом выступлении. Ощущение, что я на какой-то пьянке», — заявил председатель жюри.

Присоединилась к критике и Надежда Бабкина — приглашенный гость. Она спросила, сколько лет коллектив поет, и, услышав ответ «3 года», отметила, что это очень чувствуется.

«Петь, как бабушки, вам ни к чему, вы еще не бабушки. Вы — молодые красивые девчонки и мальчишки», — добавила исполнительница.

Пользователи Сети в течение нескольких дней после выхода выпуска шоу написали сотни гневных комментариев в адрес Лазарева.

«Сергей, мы вот, например, устали от ваших песен беспонтовых. <…> Ребята — молодцы. Бабкиной уже отдыхать нужно», — отметил один молодой человек.

Белгородцы искренне поблагодарили коллектив за выбор песни для исполнения. Они отметили, что им очень приятно поделиться кусочком своих традиций. Остальные же назвали подобные выступления передачей культурного кода, заложенного у русских в ДНК.

«Сергей, устали слушать? Уходите. Пусть будет кто-то другой, кто рад слышать разное исполнение, а не „пение“ через крик», — заявила другая пользовательница.

Впрочем нашлись и те, кто поддержал Лазарева и Бабкину, отметив, что звучание хора было нестройным, громким и крикливым — «кто в лес, кто по дрова». Некоторые напомнили, что Сергей часто поддерживает что-то неординарное, если это сделано хорошо.

Участники коллектива «Толока» из Санкт-Петербурга собирают русскую народную музыку по всей стране, изучают ее и затем исполняют.

