Организаторы объявили площадки проведения VK Fest 2025

Организаторы VK Fest 2025 сообщили , что масштабное мероприятие с более крутой программой пройдет в традиционных локациях в Москве и в Санкт-Петербурге.

В Москве VK Fest 2025 снова будет проходить в «Лужниках», а в Северной столице — на территории многими любимого Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Сначала фестиваль пройдет в Петербурге — с 5 по 6 июля включительно, затем все действа переместятся в российскую столицу. В «Лужниках» фестиваль будет проходить с 19 по 20 июля включительно.

Даты проведения VK Fest 2025 в других городах, а также точные локации будут озвучены позднее.

«Наша команда хочет обеспечить максимально насыщенную программу, показать посетителям весь масштаб и яркость VK Fest. <…> Будем приятно удивлять», — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Желающие поучаствовать в одном из самых масштабных фестивалей России уже могут купить билеты на официальном сайте мероприятия. Ранее организаторы сообщили, что в 2025 году фестиваль также пройдет в пяти городах.

Летом 2024 года VK Fest в пяти городах в общей сложности собрал 205 тысяч посетителей. Одним из рекордов мероприятия стало количество выступивших артистов — 277 знаменитостей.