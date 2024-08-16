Ранние билеты на крупнейший фестиваль: VK Fest пройдет в 5 городах в 2025 году

Билеты на VK Fest — 2025 в Москве и Петербурге доступны к покупке

Стартовала предварительная продажа билетов на VK Fest в 2025 году, их можно приобрести на open-air в Москве и Санкт-Петербурге. Фестиваль пройдет еще в трех городах, но их назовут позже, сообщает пресс-служба российской компании.

В 2025 году VK Fest пройдет в пяти городах. В Петербурге мероприятие состоится 28 и 29 июня, в Москве — 12 и 13 июля. Информация о других городах, а также точные даты и места проведения фестиваля обещают объявить позже.

Купить билеты на два фестивальных дня в Москве и Санкт-Петербурге уже доступны к покупке на официальном сайте мероприятия.

VK Fest 2024 собрал 205 тыс. посетителей в 5 городах и впервые прошел в Уфе и Красноярске. Фестиваль установил 2 значимых рекорда: по количеству выступающих артистов и разнообразию развлечений. На крупнейшем мероприятии страны выступили 277 знаменитостей, также функционировала 161 развлекательная зона.