Орбакайте не стала петь на сцене в Дубае с оставшимся жить в России Руссо

Певица Кристина Орбакайте не стала выступать на одной сцене в Дубае (ОАЭ) с коллегой Авраамом Руссо. Он продолжил жить в Москве после начала спецоперации, сообщает SHOT .

Орбакайте и Руссо позвали выступить на корпоративе в Дубае. Одним из требований того, кто заказывал концерт, было исполнение совместных песен — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя».

Конфликтная ситуация произошла прямо во время корпоратива. Оказалось, что концертный директор Орбакайте не сказал ей о том, что придется исполнять написанные с Руссо песни совместно. В результате она не согласилась выступать с певцом и спела хиты самостоятельно.

Организаторы мероприятия были недовольны, однако заплатили обоим участникам всю сумму. Орбакайте получила 50 тыс. евро, а Руссо — 20 тыс. долларов.

Руссо прокомментировал эту ситуацию. Он сказал, что с Орбакайте не общается уже два года и не знает, что происходит в ее жизни.

Ранее Орбакайте начала распродавать элитную недвижимость в Москве. Ее имущество стоит более 500 млн рублей.