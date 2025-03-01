Опубликованы кадры с горящим замком с мельницами в Никола-Ленивце
В Калужской области на Масленицу сожгли 26-метровый замок с башнями
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В Никола-Ленивце в Калужской области в финальный день празднования Масленичной недели на глазах местных жителей и гостей мероприятия сожгли 26-метровый деревянный замок с башнями-мельницами. Эффектные кадры опубликовал Mash.
На опубликованном ролике видно, что толпа людей собралась вокруг горящего замка и с интересом наблюдает за тем, как быстро сгорает деревянная конструкция. Необычное строение использовали вместо традиционного чучела, которое принято сжигать на Масленицу.
Зрелище оказалось настолько эпичным, что местные жители не смогли устоять и снимали происходящее на видео.
Ранее сообщалось, что деревянный замок возвели в том числе из тюков сена, которым наполнили полости строения. У объекта было 24 башни с мельницами.