Замок с башнями-мельницами сожгут на Масленицу в Калужской области
В Калужской области на территории арт-парка «Никола-Ленивец» построили 26-метровый деревянный замок с башнями-мельницами, который совсем скоро сожгут на праздновании Масленицы, пишет РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, что при подготовке к празднованию Масленицы в арт-парке возвели замок с 24-мя мельницами, которые по периметру окружают самую большую из них, возвышающуюся над всеми остальными.
На фото видно, что при возведении замка использовали не только деревянные балки, но и тюки сена.
Необычную конструкцию, которая притягивает взгляды населения, планируют сжечь на праздничном мероприятии 1 марта.
Ранее сообщалось, что в Москве празднованиям Масленицы посвятят 11 мероприятий. Одной из локаций для праздника стала Красная площадь.