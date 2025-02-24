Замок с башнями-мельницами сожгут на Масленицу в Калужской области

В Калужской области на территории арт-парка «Никола-Ленивец» построили 26-метровый деревянный замок с башнями-мельницами, который совсем скоро сожгут на праздновании Масленицы, пишет РИА Новости .

На опубликованных кадрах видно, что при подготовке к празднованию Масленицы в арт-парке возвели замок с 24-мя мельницами, которые по периметру окружают самую большую из них, возвышающуюся над всеми остальными.

На фото видно, что при возведении замка использовали не только деревянные балки, но и тюки сена.

Необычную конструкцию, которая притягивает взгляды населения, планируют сжечь на праздничном мероприятии 1 марта.

Ранее сообщалось, что в Москве празднованиям Масленицы посвятят 11 мероприятий. Одной из локаций для праздника стала Красная площадь.