Оправдываться не будет: продюсер оценил участие Долиной в спектакле Барщевского

Спектакль состоится 12 апреля. Рудченко предположил, что приглашение может быть связано с давним сотрудничеством артистки и адвоката.

«Барщевский долгое время был адвокатом в деле Долиной… Вполне возможно, ее участие — это дружеская бартерная история. Ей приходится отрабатывать то, что с ней работали люди, что они пытались реализовывать ее прихоти и изначально, надо сказать, у них получалось», — сказал продюсер.

Он также считает, что ожидать публичных оправданий со сцены не стоит.

«Я как-то не верю в это, время уже прошло. Время, когда люди ждали от нее каких-то человеческих действий, ушло. Теперь она как артист уже представляет собой некий токсичный элемент», — добавил Рудченко.

Долину и Барщевского связывают дружеские отношения. В марте 2024 года артистка уже участвовала в его театральном эксперименте «Неформат». Кроме того, адвокатское бюро «Барщевский и партнеры» представляло интересы певицы в судебном споре о продаже квартиры в Хамовниках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.