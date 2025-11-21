Опять примерный семьянин? Дибров готовится сделать предложение экс-супруге

Скандальный телеведущий Дмитрий Дибров намерен воссоединиться со своей экс-супругой, сделав ей предложение руки и сердца в новогоднюю ночь, сообщает «Абзац» .

Инсайдер из близкого окружения семьи утверждает, что подготовка идет полным ходом: место для особенного момента выбрано, подарок уже приобретен, и есть серьезные основания полагать, что ответ будет положительным.

«Старая любовь не ржавеет. И деткам семья нужна», — поделилась близкая подруга семьи.

Интересно, что эта информация появилась вскоре после нашумевшего видео с участием Диброва. Есть предположения, что таким образом шоумен стремится восстановить свою репутацию и вернуть имидж «примерного семьянина».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.