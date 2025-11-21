Опять примерный семьянин? Дибров готовится сделать предложение экс-супруге
Дмитрий Дибров собирается вновь сделать предложение своей бывшей жене
Фото - © РИА Новости, Виталий Белоусов
Скандальный телеведущий Дмитрий Дибров намерен воссоединиться со своей экс-супругой, сделав ей предложение руки и сердца в новогоднюю ночь, сообщает «Абзац».
Инсайдер из близкого окружения семьи утверждает, что подготовка идет полным ходом: место для особенного момента выбрано, подарок уже приобретен, и есть серьезные основания полагать, что ответ будет положительным.
«Старая любовь не ржавеет. И деткам семья нужна», — поделилась близкая подруга семьи.
Интересно, что эта информация появилась вскоре после нашумевшего видео с участием Диброва. Есть предположения, что таким образом шоумен стремится восстановить свою репутацию и вернуть имидж «примерного семьянина».
