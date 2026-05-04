«Он очень опасен»: Ваня Дмитриенко съел крем со змеиным ядом

Певец Ваня Дмитриенко признался в Telegram-канале , что случайно попробовал крем с ядом гадюки.

По словам артиста, он повредил ногу на концерте в Тюмени и решил намазать ее кремом. После этого певец съел клубнику и почувствовал странный привкус.

Оказалось, что Дмитриенко недостаточно хорошо вымыл руки, из-за чего на них остался крем с ядом. Артист проверил состав мази и обнаружил, что она содержит змеиный яд.

Исполнитель не стал устраивать панику. Он предположил, что концентрация яда слишком низкая, чтобы навредить организму.

При этом он все же принял меры, чтобы убрать остатки крема и неприятный привкус во рту.

