Олег Газманов заявил, что стране сейчас нужна духоподъемная музыка

Народный артист России Олег Газманов считает, что настоящие патриотические песни — это те, которые нужны стране и народу, ободряющие в трудные времена.

В ходе заседания круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения», в котором принимали участие депутаты Госдумы, представители министерства просвещения РФ и современные музыканты, обсудили, что представляют собой настоящие патриотические произведения.

«Какие песни нужны стране в глубоком смысле, такие и есть патриотические, то есть духоподъемные, нужные стране. В данный период сложного положения в обществе возникает потребность и запрос на эти песни. А кто конъюнктурщик, а кто нет, это неважно. Народ и время рассудят», — сказал Газманов.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова предложила внедрить в школьную программу песни, посвященные Родине. Она добавила, что запрос о включении патриотических песен о Родине направлен в министерство просвещения.