Депутаты ГД предложили включить в школьную программу песни о Родине

Этот вопрос обсуждали 28 ноября в ходе заседания круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения». В нем принимали участие депутаты Госдумы, представители министерства просвещения и современные исполнители: Денис Майданов, Олег Газманов и Ярослав Дронов, известный как SHAMAN.

«Мы знаем из нашего детства, у нас много было хорошего в нашей системе образования. И, конечно, хоровое пение в классе наших родных песен — это важный процесс воспитания. Кроме того, что самое важное, на это есть запрос учителей, родителей и детей», — сказала журналистам Казакова.

Она добавила, что запрос о включении патриотических песен о Родине направлен в министерство просвещения. По ее словам, действующие образовательные программы следует дополнить произведениями исполнителей-современников.

Казакова уточнила, что инициативу будет возможно реализовать в 2025 году. При этом будет учтен возраст школьников, чтобы песни соответствовали классу. Также к проработке инициативы привлекут педагогов и психологов.