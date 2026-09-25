Олег Газманов заявил, что поставил себе цель дожить до 150 лет

Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что поставил себе большую цель дожить до 150 лет, чтобы организм «не терял смысл бороться».

По словам певца, в 50 лет он отжимался по 50 раз за подход, и каждый год добавлял по разу. Сегодня Газманов отжимается 75 раз за один подход.

«Я ставлю задачу своему организму долго жить. Но нужно знать, что ты будешь делать. Если ты не знаешь, что будешь делать в 90 лет — природа говорит: нафиг ты нужен, ты задачу выполнил, все, до свидания», — объяснил Газманов на шоу «Кстати».

Исполнитель хита «Мои ясные дни» ежедневно пишет по несколько новых песен и хочет дожить до 150 лет. Газманов добавил, что его «организм подстраивается под эту задачу».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.