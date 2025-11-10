Олег Газманов рад популярности своего танца среди молодежи

Певец Олег Газманов рассказал, что рад новой волне популярности своего танца из клипа «Загулял», который стал вирусным среди молодежи, сообщает Общественная Служба Новостей .

В интернете распространилось видео, на котором Олег Газманов танцует под свой хит «Загулял». Молодежь начала повторять его движения, и артист вновь стал популярным в социальных сетях.

Газманов напомнил, что песня «Загулял» вышла в 1994 году, а в клипе он впервые исполнил этот танец. Позже певец повторил движения на фестивале «Новая волна» в Казани, где молодежь сняла его репетиции и выложила в интернет.

«Потом я этот танец повторил на „Новой волне“ в Казани. Молодежь сняла на видео мои репетиции и выложила в Сеть. Вот так и завирусилось все», — рассказал Газманов.

Артист признался, что рад новой волне славы, особенно среди молодых людей. Он отметил, что ему приятно видеть, как многие полюбили этот танец, и подчеркнул, что в любом возрасте можно оставаться бодрым и жизнерадостным.

