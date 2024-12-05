Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова раскрыла секрет счастливого брака с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным как Джиган. Она заявила, что считает супруга подкаблучником и бьет его во время конфликтов. При этом звезда уверена: Джиган — лучший муж на свете, сообщает «СтарХит» .

«Я просто бью его сковородкой, если у нас возникают семейные проблемы. Подкаблучник — лучший муж и лучший мужчина!» — заявила Самойлова в «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко.

Пара вместе больше 10 лет, они воспитывают четверых детей, вместе снимаются в шоу и активно ведут блоги. В семье не всегда все было гладко. Ходили слухи, что Джиган изменял Самойловой, а после рождения сына рэпер ушел в загул и оказался в реабилитационном центре.

Исполнитель часто благодарит супругу за то, что она не оставила его в сложное время и не подала на развод. Джиган обращается к поклонникам с советом, никогда не допускать таких ошибок, уважать и любить свою семью.

Ранее стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова помогут пожилому жителю московского района Бутово, которому запретили пасти коз в черте города. Супружеская чета согласилась построить для животных питомник.