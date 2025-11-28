Оксана Федорова не стала оценивать действия Аллы Пугачевой

В рамках разговорного шоу «Сорян, это подкаст» известная телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова отказалась комментировать поступки российской певицы Аллы Пугачевой.

Вместо того, чтобы как-либо оценивать и комментировать действия Пугачевой, Федорова обратилась к аудитории с призывом проявлять терпимость и рассматривать происходящее непредвзято.

«Конечно, Алла Борисовна — это мощь. Это человек, который изменил нашу эстраду. Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», — сказала Федорова.

Теледива также заявила, что, несмотря на ее личные сомнения относительно некоторых шагов певицы, она намеренно избегает осуждения, так как не обладает всей картиной и информацией о мотивах, стоящих за ее заявлениями.

При этом Федорова подчеркнула, что именно в России талант Пугачевой получил возможность раскрыться в полной мере.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал Пугачеву «неоднозначной фигурой». Он отметил, что не согласен с позицией исполнительницы хита «Миллион алых роз», которая предпочла уехать из России, но призвал общественность оставить певицу в покое.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.