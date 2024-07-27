Около 200 человек реконструировали сражение на фестивале «Гуляй Город» в Чехове

В селе Молоди городского округа Чехов проходит традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе русской армии над войском татаро-монголов в битве при Молодях, передает корреспондент РИАМО.

«Мы проводим 14 международный военно-исторический фестиваль „Гуляй Город“. Первый был проведен в 2009 году, тогда была 32 участника, на следующий год их было уже 70», — рассказал один из организаторов фестиваля, руководитель клуба военно-исторической реконструкции « Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ» Олег Коледкин.

По его словам, около 200 человек, а также 20 лошадей и верблюд участвуют в реконструкции сражения на историческом поле, где состоялась битва при Молодях между русскими и татаро-монголами, которые превосходили в численности солдат русской армии в 4 раза.

«На поле работают порядка 30 мастер-классов, 40 торговых лавок», — сказал Коледкин.

Он отметил, что на фестиваль приехали представители 25 клубов со всей России: из Москвы и Московской области, Тулы, Владимира, Рязани, Саратова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга.

«Проведение этого фестиваля будет актуально всегда, так как это наша история. В первую очередь фестиваль направлен на воспитание чувства защитника Родины, стрельцы идут под победным красным знаменем. Это наше родное», — добавил Коледин.

Для зрителей фестиваля была подготовлена театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при Молодях, все посетители смогли принять участие в традиционных русских играх и забавах для всей семьи, а также сфотографироваться с участниками театрализованной битвы. На мастер-классах всех желающих бесплатно учили стрелять из лука и пушки. На фестивале прошли кулачные бои между всеми желающими. Дети смогли покататься на традиционных русских деревянных каруселях. В завершение фестиваля пройдет дискотека.

«Гуляй Город» — подвижная крепость русской армии для битвы с татарской конницей в крупном сражении при Молодях, произошедшем между 29 июля и 2 августа 1572 года. Русские войска не только остановили четырехкратно превосходившего их противника, но и обратили его в бегство. Крымско-турецкое войско хана Девлет-Гирея было почти полностью уничтожено.

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