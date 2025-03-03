«Одноклассники» выпустили шоу «Самая-самая» о здоровом преображении

Ведущей мейковер-шоу стала блогер «ОК» и стилист Екатерина Гершуни. Посмотреть шоу все желающие могут в группе «Хобби-шоу» в соцсети «ОК».

Героиней спецвыпуска шоу «Самая-самая» стала жительница столицы, которая порой не находит времени и сил на заботу о себе. Под руководством ведущей и приглашенных экспертов москвичка сможет преобразиться и получит ряд полезных советов.

В рамках шоу героиня узнает о том, как эффективно восстанавливать силы, поддерживать отличное самочувствие, а также сохранять молодость и красоту. Зрители же смогут почерпнуть ценные советы от экспертов и внедрить в свою жизнь новые полезные привычки и процедуры.

Жительница Москвы получит советы от врача и психолога о здоровом образе жизни и заботе о себе, специалист по питанию расскажет о правильном рационе, косметолог научит ухаживать за кожей, а визажист поделится секретами макияжа.

Кроме того, специалист по оздоровительным практикам продемонстрирует женщине упражнения для тонуса и баланса, а стилист научит создавать красивые и удобные образы.