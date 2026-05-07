Одноклассники покажут 8 выпусков «Легенд» в шоу «Народное интервью»

В соцсети «Одноклассники» 7 мая выходит первый выпуск серии «Легенды» в рамках шоу «Народное интервью». Проект ведет журналист и театральный критик Вадим Верник.

В интервью будут участвовать звезды российского и советского кино. Во время разговора Верник задаст им вопросы пользователей социальной сети.

В «Народном интервью» россияне участвуют в диалоге. Они заранее отправляют вопросы герою выпуска. Наиболее интересные из них берут в интервью.

Подобный подход превращает беседу в более личную и живую. Поднимаются те вопросы, которые волнуют зрителей. Например, о выборе ролей, профессии, творческих встречах, историях, времени.

Цикл под названием «Легенды» включает в себя восемь полноценных эпизодов. Дебютный выпуск посвящен Светлане Немоляевой — прославленной советской и российской артистке, работавшей в сферах театра, кинематографа, телевидении и сфере дубляжа.

Женщина — народная артистка РСФСР. Она остается одной из наиболее знаменитых фигур в истории отечественного искусства.

В рамках программы зрители узнают о ее профессиональном становлении и многолетней работе в стенах Театра имени Маяковского, в труппе которого она состоит с 1959 года. Актриса раскроет секрет того, как работа в театре позволяют ей поддерживать жизненную энергию и не обращать внимания на возраст.

Немоляева расскажет про сотрудничество с такими великими мастерами режиссуры, как Эльдар Рязанов и Андрей Гончаров. Также раскроет уникальные факты о своих ключевых кино- и театральных работах.

В последующих частях специального цикла «Народного интервью» будут представлены беседы с другими выдающимися представителями культуры и легендами-актерами.

