Обиделся на пародии? Крид кинул в бан поклонницу за видео его «лекции» зрителям

Россиянка заявила, что известный певец Егор Булаткин, выступающий под псевдонимом Егор Крид, заблокировал ее из-за видео с концерта, которое стало поводом для насмешек над исполнителем.

По словам девушки, она опубликовала видео с выступления Крида в Краснодаре, оно быстро завирусилось в соцсетях. В кадр попал момент, как рэпер отчитывает своих фанатов. До этого 3 песни подряд артист наказывал своих слушателей тишиной. Он был возмущен, что зрители не принимают участие в шоу, а лишь снимают происходящее на телефоны.

«Потом мы слушали лекцию на 5 минут, как себя надо вести на концерте и как не надо», — добавила автор ролика.

В результате исполнителя высмеяли в Сети за критику в адрес фанатов. Его поведение даже стали передразнивать.

«Выложила его (видео — ред.) без ожиданий, без хейта. Я вообще фанатка Егора, я знаю все его песни», — пояснила поклонница.

Девушка добавила, что накануне не смогла найти страницу Егора. Позднее выяснилось, что музыкант ее заблокировал. Фанатка пребывает в шоке, так как не понимает причину странного поведения артиста.

