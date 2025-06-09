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НВО назвала имена еще ряда актеров, которые сыграют роли в новом «Гарри Поттере»

Поклонники вселенной о юном волшебнике Гарри Поттере с интересом следят за новостями о съемках сериала про Хогвартс, где всем известные персонажи будут представлены новым актерским составом. НВО назвала еще ряд имен актеров, которые будут исполнять второстепенные роли в сериале, сообщает SHOT .

Так, роль Молли Уизли в новой версии «Гарри Поттера» досталась Кэтрин Паркинсон. В фильмах про юного волшебника эту роль исполняла Джули Уолтерс. Драко Малфоя сыграет Локс Пратт. Эта роль массовому зрителю уже известна благодаря британскому актеру Тому Фелтону. Люциуса Малфоя сыграет Джонни Флинн, а Симус Финниган в сериале будет представлен актером Лео Эрли.

Алессии Леони досталась роль Парвати Патил, Сиенна Муса покажет свою версию Лаванды Браун, а Бел Паули сыграет Петунию Дурсль. Актеры Дэниел Ригби и Берти Карвел сыграют роли Вернона Дурсля и Корнелиуса Фаджа соответственно.

Ранее HBO назвал имена актеров, которые исполнят главные роли в сериале. Так, новый образ Гарри Поттера создаст актер Доминик Маклафлин.