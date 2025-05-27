НВО показал актеров на роли Гарри Поттера и его друзей для нового сериала

В новом сериале про юного волшебника из Хогвартса от HBO знаменитую троицу сыграют новые актеры. Рон Уизли будет воплощен Аластером Стаутом, роль Гермионы Грейнджер досталась Арабелле Стэнтон, а Доминик Маклафлин примерит очки и шрам в виде молнии, став новым Гарри Поттером, сообщает РБК со ссылкой на Warner Bros.

«Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию на экране», — заявил шоураннер, исполнительный продюсер Франческа Гардинер и один из режиссеров Марк Майлод.

Исполнительным продюсером нового проекта о Гарри Поттере выступает автор книг про юного волшебника Джоан Роулинг. Сериал заявлен как точная адаптация книг. В съемках сериала будут участвовать в том числе Brontë Film and TV и Warner Bros. Television.

Ранее сообщалось, что в России хотели запретить фильмы о Гарри Поттере за пропаганду чайлдфри. Однако позднее Роскомнадзор заявил, что не будет ничего блокировать.