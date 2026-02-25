Нурлан Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, заявил о своем намерении вернуться в РФ, сообщает РИА Новости .

«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров со сцены на своем первом после выдворения концерте в Таиланде. Зад поддержал артиста аплодисментами.

Комик подчеркнул, что теперь у него будут «супер-патриотические» выступления.

Ранее стало известно, что Нурлан Сабуров дал первый после запрета на въезд в РФ концерт в Пхукете. При этом выступление началось с задержкой на 40 минут. Комик поспешил отпустить искрометную шутку по поводу выдворения из России и сравнил себя с Дракулой.

