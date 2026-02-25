«Я что, Дракула?»: Сабуров дает первый концерт после выдворения из России

Сабуров пошутил о своем выдворении из РФ во время концерта на Пхукете

Комик Нурлан Сабуров дает первый концерт после выдворения из России. Выступление проходит на Пхукете. Артист поспешил отпустить искрометную шутку по поводу запрета на въезд в РФ и сравнил себя с Дракулой, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

«Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — пошутил Сабуров с сцены.

Также юморист с иронией отметил, что теперь его стендапы будут исключительно патриотичными, да настолько, что люди задумаются — не иноагент ли часов Владимир Соловьев.

Сабуров вспомнил и момент задержания в аэропорту. Он отметил, что каждый второй полицейский просил сфотографироваться. В том числе «добрым» словом помянул и саму Собчак, которая поддержала его после выдворения.

«Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна», — высказался комик.

Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. Запрет вступил в силу 30 января. Его причиной стала не только критика спецоперации, но и нарушения закона в сфере миграции и налогов.

