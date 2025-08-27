Новый кадр с Джудом Лоу в роли Путина в «Кремлевском волшебнике» появился в Сети

В Сети появился новый кадр из фильма «Кремлевский волшебник», режиссером которого является Оливье Ассайас. В основе киноленты лежит одноименная книга. В экранизации роль российского президента Владимира Путина сыграет актер Джуд Лоу, кадр с которым и появился в Сети, пишет Variety .

На опубликованном кадре изображен Лоу в образе Путина, который стоит в окружении охраны рядом с вымышленным персонажем, советником президента Вадима Баранова, роль которого играет Пол Дано.

Французский кинорежиссер отметил, что, несмотря на отсутствие явного внешнего сходства между Джудом Лоу и российским президентом, актер сумеет создать достоверный образ Путина на экране.

Политический триллер, основанный на книге Джулиано да Эмполи, будет посвящен ранним этапам карьеры российского лидера. События картины развернутся в начале 1990-х годов.

Первые кадры со съемочной площадки попали в интернет еще в марте этого года. Мировая премьера картины запланирована в рамках Венецианского кинофестиваля. По словам актера, он уже приступил к подготовке для своей роли. Он отметил, что эта работа напоминает ему восхождение на Эверест по сложности.