«Кремлевский волшебник»: появилось фото Джуда Лоу в образе Путина

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Появилось фото Джуда Лоу в образе Путина на съемках «Кремлевского волшебника»

В Сети появились кадры со съемочной площадки фильма «Кремлевский волшебник», в котором роль президента России Владимира Путина сыграет британский актер, звезда «Шерлока Холмса» Джуд Лоу.

Французскую киноленту снимают по роману Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Сюжет расскажет про политтехнолога Вадима Баранова в исполнении американца Пола Дано («Нефть», «Бэтмен» Мэтта Ривза), который в 1990-х оказывается советником будущего главы России.

Режиссером «Кремлевского волшебника» стал француз Оливье Ассаяс. Одну из главных ролей в картине также сыграет шведская актриса Алиисия Викаандер, обладательница «Оскара» за роль в биографической драме «Девушка из Дании».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что создатели фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль за консультациями.

Джуд Лоу сравнивал свою работу в «Кремлевском волшебнике» с «восхождением на Эверест».