Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Фильм «Кремлевский волшебник» по одноименной книге снимает режиссер Оливье Ассаяс.

Сюжет основан на работе продюсера Вадима Баранова, который становится политтехнологом российского президента в начале его карьеры.

«Я уже начал работать над этим, но это похоже на восхождение на Эверест», — поделился актер с журналистами портала.

В фильме также заняты Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Лоу — обладатель премии «Сезар», известен по лентам «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», «Шерлок Холмс», «Молодой папа».