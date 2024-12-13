Новогодняя программа «Зимняя сказка» стартует в Астрахани 21 декабря

В пресс-службе губернатора региона Игоря Бабушкина рассказали о том, что Астраханская «Зимняя сказка» стартует 21 декабря. В рамках нацпроекта «Культура» реализуется новая идея региона, приуроченная к Новому году. В этом году программа «Зимняя сказка» пройдет в Астрахани в четвертый раз, сообщает «Бриф24» .

Мероприятия начнутся 21 декабря, некоторые из них продлятся до февраля. Программа откроется концертом «Чудесный фолиант», на котором жители и гости Астрахани смогут насладиться 3D-шоу с участием солистов театра оперы и балета, а также юных фигуристов.

На территории Кремля будут проводиться матчи по хоккею, первый из которых состоится 31 декабря. Фигуристы также порадуют зрителей своими выступлениями, разыграя «Щелкунчика» на льду.

В музейно-выставочном комплексе Кремля пройдут традиционные мастер-классы, посвященные празднованию Нового года. Принять участие в них приглашаются как взрослые, так и дети.