Новогодние мастер-классы пройдут в Звенигородском музее-заповеднике

В преддверии новогодних праздников в Звенигородском государственном музее-заповеднике проведут серию новогодних мастер-классов. Гости музея-заповедника создадут своими руками нарядные елочные украшения и элементы декора, которые станут источником праздничной атмосферы и прекрасным новогодним подарком, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Участники практикумов сделают своими руками оригинальные елочные украшения, которые станут продолжением новогодней инсталляции в холле Манежа. Например, на одном из мастер-классов можно будет создать изящные украшения-пирожные из холодного фарфора для сказочного чаепития. Также гости станут на время новогодними художниками и распишут «Снежного ангела», гипсовую шкатулку или авторский зимний пейзаж на деревянной основе. Кроме этого, получат уроки мастерства по созданию лубочных картинок и росписи новогодних варежек.

Новогодние мастер-классы в Звенигородском музее-заповеднике:

13 декабря — «Фарфоровая сказка»;

14 декабря — «Волшебные варежки»;

20 декабря — «Новогодний художник»;

21 декабря — «Гравюра времени»;

4 января 2026 г. — «Карусель чудес»;

5 января 2026 г. — «Снежный ангел»;

6 и 7 января 2026 г. — «Роспись рождественского пряника»;

8 января 2026 г. — «Рождественские сюжеты».

Подробная информация о датах проведения и запись на мастер-классы на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.