Новогодние мастер-классы пройдут в Звенигородском музее-заповеднике
Фото - © Фото : Звенигородский музей-заповедник
В преддверии новогодних праздников в Звенигородском государственном музее-заповеднике проведут серию новогодних мастер-классов. Гости музея-заповедника создадут своими руками нарядные елочные украшения и элементы декора, которые станут источником праздничной атмосферы и прекрасным новогодним подарком, сообщает пресс-служба Минкультуры региона.
Участники практикумов сделают своими руками оригинальные елочные украшения, которые станут продолжением новогодней инсталляции в холле Манежа. Например, на одном из мастер-классов можно будет создать изящные украшения-пирожные из холодного фарфора для сказочного чаепития. Также гости станут на время новогодними художниками и распишут «Снежного ангела», гипсовую шкатулку или авторский зимний пейзаж на деревянной основе. Кроме этого, получат уроки мастерства по созданию лубочных картинок и росписи новогодних варежек.
Новогодние мастер-классы в Звенигородском музее-заповеднике:
- 13 декабря — «Фарфоровая сказка»;
- 14 декабря — «Волшебные варежки»;
- 20 декабря — «Новогодний художник»;
- 21 декабря — «Гравюра времени»;
- 4 января 2026 г. — «Карусель чудес»;
- 5 января 2026 г. — «Снежный ангел»;
- 6 и 7 января 2026 г. — «Роспись рождественского пряника»;
- 8 января 2026 г. — «Рождественские сюжеты».
Подробная информация о датах проведения и запись на мастер-классы на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.
«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.