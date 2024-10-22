«Ноги поломаю»: Лепс защищает юную возлюбленную от хейтеров

62-летний певец Григорий Лепс заступился за свою 18-летнюю возлюбленную Аврору Кибу и заявил, что «поломает ноги» ее хейтерам, сообщает «СтарХит» .

Артист отметил, что многие недоброжелатели в Сети говорят колкости в адрес его девушки. Хейтеры нелицеприятно высказываются об Авроре из-за их с певцом большой разницы в возрасте.

Исполнитель отметил, что не потерпит подобного отношения к своей возлюбленной. Лепс пригрозил обидчикам Кибы. Он отметил, что если те рано или поздно появятся в его жизни, он «поломает им ноги».

Кроме того, он ответил на критику поклонников, не верящих в искренность чувств, которые возникли между взрослым певцом и молодой девушкой. Лепс заявил, что отношения носят более чем серьезный характер.

Исполнитель отметил, что редко видит свою возлюбленную, так как она учится в Лондоне. Тем не менее он с нетерпением ждет каждую встречу.

Между тем Киба активно демонстрирует в социальных сетях, что она не «запасной вариант» для Лепса. Девушка отметила, что исполнитель сделал ей предложение, а это уже ключевой показатель того, что их отношения серьезные.