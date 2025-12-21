Низкий спрос заставил Игоря Николаева уменьшить гонорар до 5 млн рублей

В преддверии новогодних праздников певец Игорь Николаев столкнулся с неожиданно низким спросом на свои выступления, что вынудило его вдвое уменьшить свой гонорар — с 10 до 5 миллионов рублей. Артист оказался в числе самых невостребованных артистов, сообщает Mash .

Предварительно известно, что спрос на выступления певца в последние недели декабря практически сошел на нет — все даты оказались свободными. Новогодняя ночь также осталась незабронированной, и команда композитора выразила готовность обсудить снижение цены на выступление 31 декабря, лишь бы найти заказчика.

В сентябре выступление Николаева оценивалось в 2,5–3 миллиона рублей. В ноябре, на фоне внезапного роста спроса, цена резко возросла до 10 миллионов рублей за час. Тогда певец активно гастролировал, несмотря на проблемы со здоровьем. Его представители рассчитывали на аналогичную загрузку и в декабре.

Бытовой райдер Николаева остается неизменным и включает в себя: чайник, посуду, чай, воду, печенье, фрукты, ягоды, а также сырную и рыбную нарезки. Из алкогольных напитков — Jack Daniel’s и две бутылки малинового вина. Транспортные требования — автомобиль Mercedes S-класса (модели 221 или 222) с тонированными стеклами.

Сценические костюмы Николаева уже подготовлены к транспортировке. Стоимость доставки нарядов оплачивается отдельно и составляет 6 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.