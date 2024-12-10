Нижегородка отсудила у Авраама Руссо 500 тыс руб из-за неснятого клипа

Жительница Нижнего Новгорода добилась победы в суде против представителей известного исполнителя Авраама Руссо, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Сормовского районного суда.

В марте 2024 года нижегородка подписала контракт на участие в видеосъемке клипа исполнителя, который предусматривал выплату 500 000 рублей и организацию фотосессии.

Однако обязательства выполнены не были, деньги не возвращены, а претензии от женщины остались без ответа.

Суд признал действия компании неправомерными и постановил вернуть 500 000 рублей, выплатить 5 000 рублей за моральный вред и 8 500 рублей в качестве государственной пошлины. Кроме того, за неисполнение требований потребителя компания была оштрафована на 252 500 рублей.