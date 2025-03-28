Николай Цискаридзе признался, что на досуге любит вышивать салфетки

Экс-солист Большого театра России, телеведущий Николай Цискаридзе рассказал о том, что в свободное время занимается вышивкой, это помогает ему справиться со стрессом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Помимо книг и любимых фильмов звезда балета увлекается вышиванием.

«Мне очень нравится вышивать на салфетках из ткани, создавать красивые картинки с помощью ниток. Потом я все эти салфетки дарю своим друзьям, близким, родным», — рассказал артист балета.

Его мечта — вышить целую скатерть, украсив ее цветами — пионами или подсолнухами. По словам Цискаридзе, такое занятие помогает ему бороться со стрессом и депрессивными мыслями.

Кроме того, он посоветовал прочитать роман «Элегантность ежика» французского автора Мюриель Барбери, который недавно прочел сам.