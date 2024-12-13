Николай Цискаридзе предложил театрам ввести дресс-код

Цискаридзе: театры могли бы не пускать людей в мини-юбках и сандалях

Народный артист России, руководитель Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе выступил за введение театрами контроля за внешним видом людей, которые приходят на спектакли, пишет газета «Известия» .

«Если сами театры введут дресс-код, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы», — сказал артист в интервью изданию.

Цискаридзе привел в пример случай, когда во время выступления в Каире в зал не пропустили российского художественного руководителя без галстука.

Ранее артист прокомментировал высокие цены на спектакли в России.