Николай Цискаридзе предложил театрам ввести дресс-код
Цискаридзе: театры могли бы не пускать людей в мини-юбках и сандалях
Народный артист России, руководитель Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе выступил за введение театрами контроля за внешним видом людей, которые приходят на спектакли, пишет газета «Известия».
«Если сами театры введут дресс-код, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии и в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы», — сказал артист в интервью изданию.
Цискаридзе привел в пример случай, когда во время выступления в Каире в зал не пропустили российского художественного руководителя без галстука.
Ранее артист прокомментировал высокие цены на спектакли в России.