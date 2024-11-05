«Не может билет стоить как месячный оклад»: Цискаридзе возмущен ценой спектаклей

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе возмутился ценами на билеты в главные российские театры. По его словам, нынешние билеты могут купить лишь богатые люди, сообщает Starhit.ru .

«Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. <…> Я не поддерживаю это…» — сказал Цискаридзе.

Артист отметил, что многие люди не могут купить билеты по сегодняшним ценам. По словам Цискаридзе, он считает такое положение дел «очень грустным» и «ненормальным».

Ранее Николай Цискаридзе заявлял, что «много лет» борется с ЕГЭ и не поддерживает такую систему.