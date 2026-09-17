Николай Басков отстоял очередь к мощам в храме Христа Спасителя

Артист сообщил в соцсетях, что отстоял долгую очередь к святыням. Мощи находятся в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября 2026 года.

«Я задумался, как мне вас отблагодарить. И, представьте, накануне я простоял долгую очередь в храме Христа Спасителя, где были выставлены мощи Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского. Я подошел к ним и искренне попросил воздать вам за вашу поддержку и доброту. Я попросил для вас чудес. Честно, каждому, кто меня поддержал, я хотел пожелать настоящих чудес», — рассказал Николай Басков в своем видеообращении.

Певец предложил подписчикам делиться в комментариях историями о чудесах. Третий день у храма выстраивается большая очередь: поклониться мощам приезжают жители Москвы, гости столицы и верующие из разных регионов России.

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